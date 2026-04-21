Запрета на скидки на маркетплейсах не будет, пообещали в Минпромторге
17:30 21.04.2026 (обновлено: 17:31 21.04.2026)
Запрета на скидки на маркетплейсах не будет, пообещали в Минпромторге

Чекушов: в России не планируют вводить полный запрет скидок на маркетплейсах

Пункт выдачи заказов Wildberries в Москве
Пункт выдачи заказов Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Пункт выдачи заказов Wildberries в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Минпромторге заявили, что полного запрета скидок на маркетплейсах в России не планируется.
  • Любые скидки, которые маркетплейсы вводят за свой счет, должны быть согласованы с продавцами, сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга Роман Чекушов.
ТАШКЕНТ, 21 мар - РИА Новости. В России не планируется вводить полный запрет скидок на маркетплейсах, в законопроекте Минпромторга предлагается лишь согласовывать предоставление любых скидок с продавцом, пояснил журналистам статс-секретарь — замглавы министерства Роман Чекушов.
"В том законопроекте, который мы направили в федеральные органы исполнительной власти, есть конкретная формулировка: любые скидки, которые маркетплейсы вводят за свой собственный счет, должны быть прямым образом согласованы с продавцами. Сама такая скидка должна компенсироваться только деньгами. Это никакой не запрет, это регуляторная легализация права продавца принимать решение о согласовании либо несогласовании снижении цены на собственный товар", - сказал Чекушов в кулуарах выставки "Иннопром. Центральная Азия".
Он добавил, что на прошлой неделе Wildberries сообщил о реализации на своей площадке права продавца отказаться от снижения цены за счет площадки без последующего ухудшения условий работы продавца. Данное требование для всех крупных площадок утвердили протоколом комиссии по саморегулированию в Стандартах добросовестных практик.
"То есть мы здесь двигаемся с бизнесом в одном направлении. И надеемся, что конструктивный диалог по этому вопросу с площадками продолжится", - заключил Чекушов.
