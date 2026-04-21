В Бурятии возбудили дело после гибели трех туристов при спуске с горы

УЛАН-УДЭ, 21 апр - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили по факту сообщения о гибели 3 туристов на Мунку-Сардык в Бурятии, заявили в СК РФ.