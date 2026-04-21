В Бурятии возбудили дело после гибели трех туристов при спуске с горы

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 21.04.2026 (обновлено: 10:42 21.04.2026)
В Бурятии возбудили дело после гибели трех туристов на Мунку-Сардык

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкГора Мунку-Сардык в Бурятии
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Гора Мунку-Сардык в Бурятии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бурятии возбуждено уголовное дело после гибели трех туристов на горе Мунку-Сардык.
  • Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух и более лиц по неосторожности.
УЛАН-УДЭ, 21 апр - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили по факту сообщения о гибели 3 туристов на Мунку-Сардык в Бурятии, заявили в СК РФ.
"Следственными органами СК России по республике Бурятия в целях установления всех обстоятельств следственным путем возбуждено уголовное дело по сообщению о гибели трех туристов, совершавших в составе туристической группы восхождение в горах Восточного Саяна к пику Мунку-Сардык, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
Ранее региональный главк МЧС сообщил, что трое туристов погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии. Группа была зарегистрирована. По данным СК, туристы из Красноярска в количестве 15 человек 18 апреля вышли на маршрут из базового лагеря и должны были вернуться обратно 22 апреля к полудню. Но 21 апреля ночью несколько человек из группы вышли к автомобильной дороге у подножия гор и в придорожном кафе оставили записку, в которой сообщили о гибели во время спуска трех человек, и вернулись обратно к месту происшествия, отметили в ведомстве.
Мунку-Сардык - высочайшая точка республики Бурятия, расположенная в Окинском районе на высоте 3492 метров над уровнем моря на границе Бурятии и Монголии. По высоте над уровнем моря она уступает только двум другим горным пикам России – Эльбрусу и Белухе.
ПроисшествияРеспублика БурятияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Окинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала