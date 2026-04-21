СМИ: глава МИД Венгрии не будет участвовать во встрече ЕС по кредиту Киеву
11:44 21.04.2026 (обновлено: 17:29 21.04.2026)
Politico: Сийярто не будет участвовать во встрече ЕС по кредиту Киеву

Флаг ЕС. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, не будет участвовать в заседании ЕС в Люксембурге.
  • На встрече будут обсуждаться вопросы введения санкций против России и выделения кредита Киеву на 90 миллиардов евро.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто не будет участвовать в министерском заседании ЕС, темами которого станут кредит Украине в размере 90 миллиардов евро и санкции против России, сообщает издание Politico.
"Учитывая, что представители Орбана все еще участвуют (во встрече в Люксембурге. — Прим. ред.), но без <...> Сийярто, как заявил еврочиновник, маловероятно, что работа над ключевыми вопросами <...> продвинется вперед", — говорится в публикации.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее днем выразила надежду на окончательное согласование кредита уже в среду.
Двенадцатого апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. Победу одержала партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром, который вскоре займет пост премьер-министра и сформирует новое правительство.
Голосование состоялось на фоне попыток Украины и ЕС помешать партии действующего премьера Виктора Орбана остаться у власти. Причиной тому стал отказ Венгрии одобрить 20-й пакет санкций против Москвы и кредит Киеву. Такую позицию Будапешт занял в ответ на приостановку прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба".
По данным Австрийской партии свободы, Мадьяр дал понять Брюсселю, что Венгрия больше не будет блокировать выделение кредитных средств Украине. Сам будущий премьер заявлял, что страна не должна в этом участвовать.
