СМИ: глава МИД Венгрии не будет участвовать во встрече ЕС по кредиту Киеву

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто не будет участвовать в министерском заседании ЕС, темами которого станут кредит Украине в размере 90 миллиардов евро и санкции против России, сообщает издание Politico.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее днем выразила надежду на окончательное согласование кредита уже в среду.
Двенадцатого апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. Победу одержала партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром, который вскоре займет пост премьер-министра и сформирует новое правительство.
Голосование состоялось на фоне попыток Украины и ЕС помешать партии действующего премьера Виктора Орбана остаться у власти. Причиной тому стал отказ Венгрии одобрить 20-й пакет санкций против Москвы и кредит Киеву. Такую позицию Будапешт занял в ответ на приостановку прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба".
По данным Австрийской партии свободы, Мадьяр дал понять Брюсселю, что Венгрия больше не будет блокировать выделение кредитных средств Украине. Сам будущий премьер заявлял, что страна не должна в этом участвовать.