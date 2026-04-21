В Швейцарии под стражей находится как минимум один гражданин России - РИА Новости, 21.04.2026
03:03 21.04.2026
В Швейцарии под стражей находится как минимум один гражданин России

Посольство: в Швейцарии под стражей находится как минимум один россиянин

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Швейцарии под стражей находится как минимум один гражданин России.
  • Власти Швейцарии информируют посольство РФ о задержании и заключении под стражу российских граждан только при наличии просьбы о посещении консульским сотрудником.
ЖЕНЕВА, 21 апр – РИА Новости. В Швейцарии на данный момент под стражей находится как минимум один гражданин России, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Берне.
"По данным посольства, по состоянию на апрель 2026 года в местах лишения свободы на территории Швейцарской Конфедерации находится как минимум один гражданин России. При этом власти Швейцарии информируют посольство о задержании и заключении под стражу российских граждан только при наличии с их стороны просьбы о посещении консульским сотрудником", - указали в дипмиссии.
В посольстве также отметили, что "за скобками" остаются лица, обладающие гражданством как России, так и Швейцарии, так как власти конфедерации не рассматривают их в качестве иностранцев.
