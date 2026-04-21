Лавров пошутил про язык переговоров с ливийским министром

- Министр иностранных дел России Сергей Лавров и и. о. министра иностранных дел и международного сотрудничества правительства национального единства Ливии Тахер Баур проводят переговоры в Москве.
- Сергей Лавров пошутил про язык переговоров, после фразы, произнесенной на английском, сказав: "А я думал, я по-русски говорил", что вызвало смех с ливийской стороны.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вызвал смех, пошутив про язык переговоров на встрече с и.о. министра иностранных дел и международного сотрудничества правительства национального единства Ливии Тахером Бауром, передает корреспондент РИА Новости.
Министры проводят переговоры в Москве во вторник. Российский министр начал беседу на английском языке, поблагодарив ливийского коллегу за приезд в Россию и отметив перспективы развития отношений стран. Ливийский гость после этого высказался за ведение разговора на арабском и русском языках с переводом.
"А я думал, я по-русски говорил", - сказал Лавров, вызвав смех с ливийской стороны.