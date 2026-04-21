Шукшина: создатели фильмов пользуются ностальгией по советским героям - РИА Новости, 21.04.2026
10:26 21.04.2026
Шукшина: создатели фильмов пользуются ностальгией зрителей по советским героям

Актриса Мария Шукшина. Архивное фото
  • Мария Шукшина считает, что создатели современных детских фильмов и мультфильмов используют любимых советских персонажей, вызывая у зрителей чувство ностальгии.
  • По мнению актрисы, в современных детских фильмах и мультфильмах коммерческое нутро, в них искажены смыслы.
  • Шукшина подчеркнула, что важно показывать в кино примеры героизма и благородства.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Современные создатели детских фильмов и мультфильмов используют любимых советских персонажей, вызывая чувство ностальгии у зрителей, но при этом искажая заложенные изначально смыслы, считает заслуженная артистка РФ, актриса Мария Шукшина.
«
"У современных детских фильмов и мультфильмов коммерческое и развлекательное нутро, в них искаженные смыслы. Используют чужое, советские бренды, не ими созданные. Главное - использовать, то есть потреблять. Использовать зрителя, деньги, чувство ностальгии", - сказала она в беседе с РИА Новости, комментируя современные фильмы и мультфильмы для детей.
Шукшина добавила, что взращивание общества потребителей не дает надежды на светлое будущее и развитие страны.
"Важно показывать примеры героизма и благородства, на этом воспитываются наши дети, на этом будут воспитываться наши внуки, на этом воспитывались мы. Мы взращиваем потребителя... Это чудовищно", - подчеркнула она.
Народный артист РСФСР Александр Михайлов - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Александр Михайлов рассказал о цензуре на съемках фильма "Любовь и голуби"
Вчера, 02:47
 
