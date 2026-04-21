Шукшина: создатели фильмов пользуются ностальгией по советским героям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Шукшина считает, что создатели современных детских фильмов и мультфильмов используют любимых советских персонажей, вызывая у зрителей чувство ностальгии.
- По мнению актрисы, в современных детских фильмах и мультфильмах коммерческое нутро, в них искажены смыслы.
- Шукшина подчеркнула, что важно показывать в кино примеры героизма и благородства.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Современные создатели детских фильмов и мультфильмов используют любимых советских персонажей, вызывая чувство ностальгии у зрителей, но при этом искажая заложенные изначально смыслы, считает заслуженная артистка РФ, актриса Мария Шукшина.
"У современных детских фильмов и мультфильмов коммерческое и развлекательное нутро, в них искаженные смыслы. Используют чужое, советские бренды, не ими созданные. Главное - использовать, то есть потреблять. Использовать зрителя, деньги, чувство ностальгии", - сказала она в беседе с РИА Новости, комментируя современные фильмы и мультфильмы для детей.
Шукшина добавила, что взращивание общества потребителей не дает надежды на светлое будущее и развитие страны.
"Важно показывать примеры героизма и благородства, на этом воспитываются наши дети, на этом будут воспитываться наши внуки, на этом воспитывались мы. Мы взращиваем потребителя... Это чудовищно", - подчеркнула она.