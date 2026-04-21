Эксперт рассказала, снимает ли шопинг стресс
03:46 21.04.2026
Эксперт рассказала, снимает ли шопинг стресс

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Процесс выбора и приобретения товаров связан с работой системы вознаграждения: до оплаты у покупателя вырабатывается дофамин — гормон счастья, который снижает уровень тревоги и стресса.
  • Шопинг дает человеку ощущение контроля в повседневных решениях, что важно в условиях высокой занятости и информационного потока.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Процесс выбора и приобретения товаров напрямую связан с работой системы вознаграждения: еще до оплаты у покупателя вырабатывается дофамин - гормон счастья, который снижает уровень тревоги и стресса, рассказала РИА Новости эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса "Апельсин" Юлия Тарасова.
"В ответ на ожидание и получение желаемого активизируется выработка дофамина - нейромедиатора, отвечающего за чувство удовлетворения. Интересно, что эмоциональный отклик возникает еще до факта оплаты: на этапе просмотра, сравнения и добавления товаров в корзину. Таким образом, формируется устойчивая поведенческая модель, при которой покупка воспринимается как доступный способ улучшить настроение и переключиться", - сказала она.
Кроме того, шопинг дает человеку ощущение контроля в повседневных решениях, что особенно важно в условиях высокой занятости и информационного потока. Даже небольшие решения, такие как выбор покупки, дают понятный и завершенный результат. Этот эффект усиливается за счет предсказуемости процесса от выбора до оплаты. В результате складывается ощущение контроля над ситуацией, пусть и в небольшом масштабе.
Эксперт также объяснила, почему трата денег не всегда останавливает от эмоциональной покупки: внимание смещается на ожидаемый результат - положительные эмоции и краткосрочное облегчение. Дополнительную роль играет развитие безналичных способов оплаты. Отсутствие физического контакта с деньгами снижает субъективную значимость траты, делая процесс покупки более легким и быстрым с психологической точки зрения.
Тарасова пояснила, что эмоциональные покупки остаются в пределах нормы, если они не оказывают заметного влияния на общий бюджет и не сопровождаются регулярным чувством сожаления. Если же такие траты становятся системными и начинают вытеснять более осознанное финансовое планирование, это сигнал к тому, чтобы пересмотреть потребительские привычки и обратить внимание на их причины.
К базовым инструментам специалист отнесла паузу перед покупкой, фиксацию цели расхода, а также разделение трат на функциональные и эмоциональные. Такой подход позволяет сохранить гибкость в расходах и одновременно поддерживать финансовую устойчивость.
Дополнительно рекомендуется заранее предусматривать в бюджете отдельную категорию для спонтанных покупок. Это снижает внутреннее напряжение и позволяет воспринимать такие траты как контролируемую часть финансового поведения.
