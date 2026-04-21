В МИД назвали ужесточение ЕС правил выдачи шенгенских виз дискриминацией

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам шенгенской визы - это дискриминация по национальному признаку и пример лицемерия Брюсселя, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам многократных шенгенских виз является очередным проявлением дискриминации по национальному признаку, элементом продвигаемой Брюсселем культуры отмены всего русского, демонстрацией есовского лицемерия и двойных стандартов", - сказал он, добавив, что жертвами подобных действий еврочиновников становятся простые россияне.
Грушко считает очевидным тот факт, что бравурные речи представителей евроинститутов о "продвинутости" европейской цивилизации на практике расходятся с делом.
"Евросоюз окончательно дискредитировал себя как защитника прав и свобод человека", - заявил замглавы МИД России.