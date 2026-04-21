В МИД назвали ужесточение ЕС правил выдачи шенгенских виз дискриминацией - РИА Новости, 21.04.2026
02:46 21.04.2026 (обновлено: 02:54 21.04.2026)
В МИД назвали ужесточение ЕС правил выдачи шенгенских виз дискриминацией

Грушко назвал ужесточение правил выдачи шенгена россиянам дискриминацией

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Здание МИД РФ. Архивное фото
  • Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам шенгенских виз является дискриминацией по национальному признаку.
  • По словам Грушко, подобные действия еврочиновников становятся причиной трудностей для простых россиян.
  • Замглавы МИД России заявил, что Евросоюз окончательно дискредитировал себя как защитника прав и свобод человека.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам шенгенской визы - это дискриминация по национальному признаку и пример лицемерия Брюсселя, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам многократных шенгенских виз является очередным проявлением дискриминации по национальному признаку, элементом продвигаемой Брюсселем культуры отмены всего русского, демонстрацией есовского лицемерия и двойных стандартов", - сказал он, добавив, что жертвами подобных действий еврочиновников становятся простые россияне.
Грушко считает очевидным тот факт, что бравурные речи представителей евроинститутов о "продвинутости" европейской цивилизации на практике расходятся с делом.
"Евросоюз окончательно дискредитировал себя как защитника прав и свобод человека", - заявил замглавы МИД России.
