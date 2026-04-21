Герасимов рассказал о взятии 17 населенных пунктов группировкой "Север"

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Группировка войск "Север" в марте-апреле взяла под контроль 17 населенных пунктов в зоне спецоперации, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Начальник Генштаба проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями "Южной" группировки войск.
"Группировка войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжает создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей Украины. В марте взяты под наш контроль 15 населенных пунктов, в апреле освобождены Волчанские Хутора и Зыбино", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны России.
22 июня 2022, 17:18