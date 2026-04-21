22:31 21.04.2026 (обновлено: 22:35 21.04.2026)
Самолет с вывезенными из Ливана россиянами приземлился в Домодедово

© Фото : МЧС РФ
Спецборт Ил-76 МЧС России
Спецборт Ил-76 МЧС России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет МЧС с россиянами и членами их семей, вывезенными из Ливана, приземлился в аэропорту "Домодедово".
  • Из Ливана этим бортом улетели 73 человека, в том числе 33 ребенка.
ДОМОДЕДОВО, 21 апр - РИА Новости. Самолёт МЧС России, на котором из Ливана вывезли россиян и членов их семей, приземлился в аэропорту "Домодедово", следует из данных табло аэропорта.
Ранее во вторник транспортный самолёт Ил-76 МЧС доставил в Бейрут свыше 27 тонн гуманитарной помощи. Обратным рейсом в Россию вылетели россияне, пожелавшие покинуть зону конфликта, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. Всего из Ливана этим бортом улетели 73 человека, в том числе 33 ребёнка.
Эскалация конфликта между Израилем и Ливаном началась 2 марта на фоне ударов по Ирану со стороны Израиля и США. Тогда ливанское движение "Хезболлах" встало на сторону Тегерана. С 16 марта Израиль вел наземную операцию на юге Ливана и наносил удары по ливанским городам, включая столицу.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 00.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля.
ЛиванИзраильРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Домодедово (аэропорт)
 
 
