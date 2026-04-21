13:41 21.04.2026 (обновлено: 14:00 21.04.2026)
Россия возобновит работу генконсульства в ливийском Бенгази

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и исполняющий обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества правительства национального единства Ливии Тахер аль-Баур на встрече в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия договорилась с Ливией о возобновлении работы генерального консульства в Бенгази, вынужденного приостановить свою работу в 1993 году.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия в ближайшее время возобновит работу генерального консульства в ливийском Бенгази, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Еще один результат нашей работы - мы договорились уже в самое ближайшее время, в дополнение к посольству России в Триполи, открыть наше генеральное консульство в Бенгази. Возобновить его работу, потому что в Бенгази генконсульство работало раньше и было вынуждено свою работу приостановить в 1993 году", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с и.о. министра иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства Ливии Тахером Бауром.
