Каждый восьмой россиянин планирует продлить майские праздники

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Каждый восьмой работающий россиянин планирует продлить майские праздники отпусками и отгулами, показало исследование SuperJob для РИА Новости.

В этом году выходные дни в честь майских праздников приходятся на 1-3 мая и 9-11 мая.

"Согласно результатам опроса SuperJob , 12% работающих россиян собираются продлить отдых за счет присоединения отпускных дней или отгулов, хотя с финансовой точки зрения майские отпуска и невыгодны", - показал опрос 1600 респондентов.

При этом 58% не планируют этого делать. Еще 14% опрошенных работают по сменному графику, а 16% пока не определились.