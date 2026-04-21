Каждый восьмой россиянин планирует продлить майские праздники - РИА Новости, 21.04.2026
02:04 21.04.2026
Каждый восьмой россиянин планирует продлить майские праздники

РИА Новости: 12% россиян планируют продлить майские праздники отпусками

Семья москвичей на Манежной площади. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Каждый восьмой работающий россиянин планирует продлить майские праздники отпусками и отгулами.
  • Россияне в возрасте 35–45 лет и с более высоким доходом чаще других намерены продлить майские выходные.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Каждый восьмой работающий россиянин планирует продлить майские праздники отпусками и отгулами, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
В этом году выходные дни в честь майских праздников приходятся на 1-3 мая и 9-11 мая.
Дачный участок - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Опрос показал, как россияне планируют провести майские праздники
00:10
"Согласно результатам опроса SuperJob, 12% работающих россиян собираются продлить отдых за счет присоединения отпускных дней или отгулов, хотя с финансовой точки зрения майские отпуска и невыгодны", - показал опрос 1600 респондентов.
При этом 58% не планируют этого делать. Еще 14% опрошенных работают по сменному графику, а 16% пока не определились.
Россияне 35-45 лет (14%) о намерении продлить майские выходные заявляли чуть чаще тех, кто моложе (13%) и тех, кто старше (9%). Отмечается, что чем выше доход, тем чаще работники стремятся удлинить весенний отдых.
Горожане гуляют в саду Эрмитаж во время первомайского праздника - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за восемь лет
14 апреля, 02:58
 
