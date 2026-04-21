Рейтинг@Mail.ru
В России нет точной статистики взрослых с СДВГ, заявил психолог
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 21.04.2026
В России нет точной статистики взрослых с СДВГ, заявил психолог

Психолог Ермолаев: в России нет точной статистики взрослых с СДВГ

© iStock.com / ChinnapongКонсультация с психологом
Консультация с психологом - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© iStock.com / Chinnapong
Консультация с психологом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России нет точной статистики взрослых с СДВГ, так как не существует национального регистра.
  • Отдельные скрининговые исследования указывают на то, что распространенность СДВГ среди взрослых в России находится примерно на том же уровне — 2–5%, но диагностируется не более 20% случаев.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Точной статистики взрослых с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) в России нет, так как не существует национального регистра, миллионы людей могут жить без установленного диагноза, сообщил интернет-изданию "Газета.ru" клинический психолог Максим Ермолаев.
России, к сожалению, точной статистики нет - у нас просто не существует национального регистра взрослых с СДВГ", - сказал он.
Отмечается, что согласно мета-анализу, опубликованному в Journal of Global Health, персистирующий СДВГ (начавшийся в детстве) встречается у 2,6% взрослых людей, то есть у около 140 миллионов человек. Однако, если учитывать тех, у кого симптомы проявились во взрослом возрасте, то цифра растет до 6,7% - более 360 миллионов человек в мире.
Психолог добавил, что отдельные скрининговые исследования указывают на то, что распространенность в России находится примерно на том же уровне - 2-5%, но прослеживается низкая выявляемость СДВГ у взрослых: диагностируется не более 20% случаев.
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала