В России нет точной статистики взрослых с СДВГ, заявил психолог

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Точной статистики взрослых с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) в России нет, так как не существует национального регистра, миллионы людей могут жить без установленного диагноза, сообщил интернет-изданию "Газета.ru" клинический психолог Максим Ермолаев.
"В России, к сожалению, точной статистики нет - у нас просто не существует национального регистра взрослых с СДВГ", - сказал он.
Отмечается, что согласно мета-анализу, опубликованному в Journal of Global Health, персистирующий СДВГ (начавшийся в детстве) встречается у 2,6% взрослых людей, то есть у около 140 миллионов человек. Однако, если учитывать тех, у кого симптомы проявились во взрослом возрасте, то цифра растет до 6,7% - более 360 миллионов человек в мире.
Психолог добавил, что отдельные скрининговые исследования указывают на то, что распространенность в России находится примерно на том же уровне - 2-5%, но прослеживается низкая выявляемость СДВГ у взрослых: диагностируется не более 20% случаев.
