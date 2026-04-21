В России обеспокоены ростом производства БПЛА для ВСУ в Европе - РИА Новости, 21.04.2026
14:37 21.04.2026
В России обеспокоены ростом производства БПЛА для ВСУ в Европе

Нечаев: Россия обеспокоена ростом производства БПЛА для ВСУ в Европе

Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что рост в Европе, в том числе в Германии, предприятий, производящих беспилотники для ВСУ, вызывает у России озабоченность.
  • Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
  • Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
БЕРЛИН, 21 апр – РИА Новости. Рост в Европе, в том числе в Германии, предприятий, производящих беспилотники для ВСУ, вызывает у России озабоченность, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
Ранее Минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся "украинские" и "совместные" с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины.
"Наши немецкие коллеги очень взволнованы по этому поводу, хотя, как вы понимаете, мы далеко не счастливы тем, что в Европе, в Западной Европе, в том числе в Германии, наращивается военная промышленность и наращивается военная помощь украинскому режиму. Ведь не скрывается, что эти, да и некоторые другие объекты по производству вооружений, в том числе дронов, они предназначены для использования ВСУ… Поэтому, в общем-то, это вызывает определенную озабоченность", - сказал он журналистам.
Посол отметил, что степень милитаризации экономики ФРГ, а также объем военной и другой помощи Украине увеличивается. При этом провозглашается линия на то, что Россия должна претерпеть больше разрушений и что помощь Украине будет оказываться столько, сколько потребуется, добавил дипломат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
