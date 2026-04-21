Россия ценит позицию Ливии по украинскому кризису, заявил Лавров

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия ценит позицию Ливии по украинскому кризису и ее сбалансированную позицию в ООН по данной теме, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы дали оценку нынешнего этапа в развитии ситуации вокруг украинского кризиса. Ценим позицию наших ливийских коллег, которые понимают первопричины этой ситуации и занимают, когда эти вопросы вбрасываются в Организации Объединенных наций, сбалансированную нейтральную позицию", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с исполняющим обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства Ливии Тахером Бауром.