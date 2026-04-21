РЭЦ оценил высокую роль Узбекистана для российских экспортеров
12:36 21.04.2026
РЭЦ оценил высокую роль Узбекистана для российских экспортеров

© Фото : пресс-служба РЭЦСтарший вице-президент РЭЦ и генеральный директор Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) Никита Гусаков на VI Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте
Старший вице-президент РЭЦ и генеральный директор Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) Никита Гусаков на VI Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Узбекистан является одним из лидеров по объемам российского экспорта, поддержанного инструментами Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), сообщает организация в пресс-релизе.
"Узбекистан является одним из лидеров по объемам российского экспорта, поддержанного инструментами РЭЦ. Об этом на VI Международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте сообщил старший вице-президент РЭЦ и генеральный директор Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар") Никита Гусаков", - говорится в сообщении.
Экспозиция под национальным брендом Сделано в России на VI международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Центральная Азия. - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
РЭЦ показал промтехнологии из регионов РФ на "Иннопром" в Ташкенте
20 апреля, 14:02
Ключевой темой дискуссии стало укрепление многостороннего сотрудничества между Россией и странами Центральной Азии. По словам Никиты Гусакова, торгово-экономические отношения со странами этого региона носят стратегический характер для Российской Федерации, особенно в текущих условиях санкционного давления. Одним из наиболее показательных примеров такого взаимодействия является Республика Узбекистан – один из лидеров по объемам российского экспорта, обеспеченного инструментами Группы РЭЦ.
РЭЦ поддерживает поставки в эту страну в разных отраслях, включая машиностроение, металлургию, легкую, косметическую и химическую промышленность, лесопромышленный комплекс, фармацевтику и агропромышленный сектор.
Он также отметил, что инструменты РЭЦ играют важную роль для российских компаний, заинтересованных в развитии промышленной кооперации с партнерами из стран Центральной Азии. Существующие меры поддержки позволяют снижать риски как при ведении внешнеэкономической деятельности, так и при реализации инвестиционных проектов. В частности, в последнее время наблюдается рост спроса на услугу по страхованию акционерных инвестиций.
"Использование финансовых продуктов РЭЦ дает российским компаниям возможность реализовывать экспортные проекты на комфортных условиях: страховые продукты "Эксар" позволяют минимизировать платежные риски, а инструменты льготного финансирования Росэксимбанка – привлекать дополнительные ресурсы. В то же время это создает более выгодные условия для зарубежных партнеров, обеспечивая им удобные механизмы оплаты и более конкурентные предложения от российских компаний в рамках кооперационных проектов", – заявил Гусаков.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
Экспозиция Сделано в России на международной медицинской выставке Expomed Eurasia 2026 - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
РЭЦ: в Стамбуле оценили экспортный потенциал медпроизводителей из России
20 апреля, 17:34
 
