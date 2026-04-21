РЭЦ оценил высокую роль Узбекистана для российских экспортеров

© Фото : пресс-служба РЭЦ Старший вице-президент РЭЦ и генеральный директор Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) Никита Гусаков на VI Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Узбекистан является одним из лидеров по объемам российского экспорта, поддержанного инструментами Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), сообщает организация в пресс-релизе.

"Узбекистан является одним из лидеров по объемам российского экспорта, поддержанного инструментами РЭЦ. Об этом на VI Международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте сообщил старший вице-президент РЭЦ и генеральный директор Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар") Никита Гусаков", - говорится в сообщении.

Ключевой темой дискуссии стало укрепление многостороннего сотрудничества между Россией и странами Центральной Азии. По словам Никиты Гусакова, торгово-экономические отношения со странами этого региона носят стратегический характер для Российской Федерации, особенно в текущих условиях санкционного давления. Одним из наиболее показательных примеров такого взаимодействия является Республика Узбекистан – один из лидеров по объемам российского экспорта, обеспеченного инструментами Группы РЭЦ.

РЭЦ поддерживает поставки в эту страну в разных отраслях, включая машиностроение, металлургию, легкую, косметическую и химическую промышленность, лесопромышленный комплекс, фармацевтику и агропромышленный сектор.

Он также отметил, что инструменты РЭЦ играют важную роль для российских компаний, заинтересованных в развитии промышленной кооперации с партнерами из стран Центральной Азии. Существующие меры поддержки позволяют снижать риски как при ведении внешнеэкономической деятельности, так и при реализации инвестиционных проектов. В частности, в последнее время наблюдается рост спроса на услугу по страхованию акционерных инвестиций.

"Использование финансовых продуктов РЭЦ дает российским компаниям возможность реализовывать экспортные проекты на комфортных условиях: страховые продукты "Эксар" позволяют минимизировать платежные риски, а инструменты льготного финансирования Росэксимбанка – привлекать дополнительные ресурсы. В то же время это создает более выгодные условия для зарубежных партнеров, обеспечивая им удобные механизмы оплаты и более конкурентные предложения от российских компаний в рамках кооперационных проектов", – заявил Гусаков.