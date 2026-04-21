05:53 21.04.2026
В ЦСР назвали профессии с перспективным карьерным треком

Глава ЦСР Смелов: в обрабатывающих секторах наблюдается дефицит специалистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ЦСР Павел Смелов заявил, что на рынке труда в России наблюдается неоднородность.
  • В обрабатывающих отраслях на протяжении многих лет был дефицит специалистов, и карьерный трек квалифицированного рабочего, инженера остается перспективным.
  • Из-за демографических изменений и высокого среднего возраста сотрудников в производственной сфере и здравоохранении потребность в кадрах будет оставаться высокой.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России неоднородна, в некоторых отраслях многие годы наблюдался дефицит специалистов, прежде всего в обрабатывающих секторах, заявил РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.
"Рынок труда неоднороден. У нас, с одной стороны, есть отрасли, по которым на протяжении долгих лет наблюдалось "недопроизводство" специалистов. В первую очередь – обрабатывающая промышленность. Еще на протяжении долгого времени карьерный трек квалифицированного рабочего, инженера будет перспективным", - сказал он.
По его словам, с учетом демографических изменений и даже в условиях некоторого замедления экономики, Россия входит в новую норму потребности в кадрах.
"Работодатели, особенно в производственной сфере, здравоохранении, вынуждены более активно, нежели в прежние годы, вести наем, поскольку средний возраст сотрудников в этих отраслях достаточно высокий, а значит – и потребность в будущие периоды будет устойчиво высокой", - пояснил глава ЦСР.
