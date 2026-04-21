В ЦСР назвали профессии с перспективным карьерным треком

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России неоднородна, в некоторых отраслях многие годы наблюдался дефицит специалистов, прежде всего в обрабатывающих секторах, заявил РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.

"Рынок труда неоднороден. У нас, с одной стороны, есть отрасли, по которым на протяжении долгих лет наблюдалось "недопроизводство" специалистов. В первую очередь – обрабатывающая промышленность. Еще на протяжении долгого времени карьерный трек квалифицированного рабочего, инженера будет перспективным", - сказал он.

По его словам, с учетом демографических изменений и даже в условиях некоторого замедления экономики, Россия входит в новую норму потребности в кадрах.