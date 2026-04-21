Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения Шипунова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2027 году 100-летия со дня рождения выдающегося конструктора-оружейника, академика Аркадия Шипунова.
- Он поручил кабмину образовать организационный комитет и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий празднования.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2027 году 100-летия со дня рождения выдающегося конструктора-оружейника, академика Аркадия Шипунова, соответствующий документ опубликован во вторник.
"Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2027 году 100-летия акционерного общества "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова" и 100-летия со дня рождения академика А.Г.Шипунова", - сообщается в документе.
Глава государства поручил кабмину РФ образовать организационный комитет и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий празднованию 100-летия конструкторского бюро и академика Шипунова.
Шипунов родился 7 ноября 1927 года в городе Ливны Орловской губернии. С 1962 по 2006 года занимал пост генерального конструктора и начальника ГУП "Конструкторское бюро приборостроения". Под его руководством на КБП были развернуты работы по управляемому ракетному вооружению, в том числе и по высокоточному и стрелково-пушечному вооружению.
Реализация предложенных научно-технических решений обеспечила создание таких образцов, как ПТРК "Корнет-Э", КУАВ "Краснополь-М2", ЗПРК "Тунгуска", ЗРАК "Каштан", не имеющих аналогов за рубежом или превосходящих их по своим тактико-техническим характеристикам. Выдающийся конструктор-оружейник скончался 25 апреля 2013 года в Туле на 86-м году жизни.
Песков прокомментировал награждение создателей "Посейдона" и "Буревестника"
5 ноября 2025, 12:43