Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения Шипунова

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2027 году 100-летия со дня рождения выдающегося конструктора-оружейника, академика Аркадия Шипунова, соответствующий документ опубликован во вторник.