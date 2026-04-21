Путин рассказал о роли муниципалитетов

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о роли муниципалитетов, подчеркнул, что "маленьких солдат" не бывает, а представители местного самоуправления выполняют очень важную миссию служения всей стране.

Российский лидер во вторник встретился с главами муниципальных образований. Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева в беседе с Путиным назвала представителей МСУ "маленькими солдатами муниципальной службы", выразив уверенность, что местные власти - команда президента.

"Здесь я подискутирую с Ириной Михайловной: маленьких солдат не бывает, солдат - это звучит гордо. И вы на своем посту действительно выполняете эту очень важную миссию служения не только малому, среднему или большому муниципалитету и людям, которые там живут, а служения всей стране", - обратился Путин к представителям муниципального сообщества.

Глава государства отметил, что страна как раз и состоит из муниципалитетов и тех людей, которым все уровни власти служат.