Путин рассказал о роли муниципалитетов
17:19 21.04.2026
Путин рассказал о роли муниципалитетов

Путин о роли муниципалитетов: маленьких солдат не бывает

© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований - участниками III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований - участниками III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что представители местного самоуправления выполняют важную миссию служения всей стране.
  • Он отметил, что страна состоит из муниципалитетов и тех людей, которым все уровни власти служат.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о роли муниципалитетов, подчеркнул, что "маленьких солдат" не бывает, а представители местного самоуправления выполняют очень важную миссию служения всей стране.
Российский лидер во вторник встретился с главами муниципальных образований. Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева в беседе с Путиным назвала представителей МСУ "маленькими солдатами муниципальной службы", выразив уверенность, что местные власти - команда президента.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Путин поддержал идею передать в регионы решения об охране объектов культуры
Вчера, 16:54
"Здесь я подискутирую с Ириной Михайловной: маленьких солдат не бывает, солдат - это звучит гордо. И вы на своем посту действительно выполняете эту очень важную миссию служения не только малому, среднему или большому муниципалитету и людям, которые там живут, а служения всей стране", - обратился Путин к представителям муниципального сообщества.
Глава государства отметил, что страна как раз и состоит из муниципалитетов и тех людей, которым все уровни власти служат.
"И хочу сослаться опять на Ирину Михайловну: мы - команда", - заверил Путин участников встречи.
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии Служение - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Путин: никакие решения не должны ослаблять улучшение жизни в новых регионах
Вчера, 16:38
 
