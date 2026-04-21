Путин обсудит дополнительные возможности поддержки ветеранов СВО

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить дополнительные возможности поддержки ветеранов СВО.

Путин во вторник проводит встречу с представителями муниципального сообщества России на площадке Всероссийской муниципальной премии "Служение". Ранее глава государства принял участие в церемонии награждения победителей и лауреатов.

Глава Нижегородской городской думы Евгений Чинцов в ходе встречи предложил президенту через механизм социального заказа обеспечить ветеранам СВО бесплатный доступ к регулярным занятиям спортом, обучению, путешествиям и дополнительной медицинской помощи.

"Что касается работы по этому чрезвычайно важному направлению, то, конечно, вы полагаете, что через систему социального заказа легче будет решать вопросы, связанные с образованием, здравоохранением, спортом, для ребят, которые возвращаются? Он чем так привлекателен?" — спросил в свою очередь Путин.

Чинцов рассказал, что в сельских местностях человек обращается за нужной услугой, муниципалитет покупает заказы и передает их, а НКО и предприниматели эту услугу оказывают. По его словам, схема уже опробована в Нижнем Новгороде

"Хорошо, давайте сделаем. Фонд "Защитники Отечества" работает по этому направлению достаточно активно, Анна Евгеньевна (Цивилева, председатель Государственного фонда "Защитники Отечества". — Прим. ред.) уделяет этому большое внимание, у нее большой опыт уже есть в этой работе, она с душой к этому относится, знает, что эффективно работает", — отметил Путин.

Президент уточнил, что для реализации инициативы будет взят наработанный опыт фонда "Защитники Отечества", этот вопрос проработают на уровне правительства. Чем шире будут возможности применения всех инструментов для поддержки возвращающихся с СВО, тем лучше.