Глава района в Курской области доложил Путину о ситуации в приграничье

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Обстановка в приграничных районах Курской области остается сложной и напряженной, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава Беловского района региона Николай Волобуев.
"Если позволите, буквально пару минут о сегодняшней ситуации на приграничье. Обстановка остаётся очень сложной и напряжённой", - сказал Волобуев на встрече президента России с представителями муниципального сообщества.
О завершении операции ВС РФ по полному освобождению Курской области было объявлено 26 апреля 2025 года, последним в регионе было освобождено от ВСУ село Горналь.