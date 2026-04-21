16:49 21.04.2026
Глава района в Курской области доложил Путину о ситуации в приграничье

  • Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев доложил Путину о сложной и напряженной обстановке в приграничных районах.
  • Райцентр Белое находится в 22 километрах от линии боевого соприкосновения и ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Обстановка в приграничных районах Курской области остается сложной и напряженной, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава Беловского района региона Николай Волобуев.
«
"Если позволите, буквально пару минут о сегодняшней ситуации на приграничье. Обстановка остаётся очень сложной и напряжённой", - сказал Волобуев на встрече президента России с представителями муниципального сообщества.
Как отметил Волобуев, райцентр Белое находится в 22 километрах от линии боевого соприкосновения, ежедневно район подвергается обстрелам со стороны ВСУ, в результате которых есть полное и частичное разрушение зданий, однако все коммунальные службы работают в полном объеме.
О завершении операции ВС РФ по полному освобождению Курской области было объявлено 26 апреля 2025 года, последним в регионе было освобождено от ВСУ село Горналь.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБеловский районНиколай ВолобуевВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
