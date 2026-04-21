16:38 21.04.2026 (обновлено: 16:40 21.04.2026)
Путин: никакие решения не должны ослаблять улучшение жизни в новых регионах

© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии "Служение"
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии "Служение"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что никакие решения не должны расслаблять российские власти в работе по повышению уровня жизни в новых регионах.
  • Путин подчеркнул, что к 2030 году новые исторические регионы должны выйти на общероссийский уровень.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Никакие решения не должны расслаблять российские власти в работе по повышению уровня жизни в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник проводит совещание с главами российских муниципальных образований.
Путин пообещал продлить разрешение на газовые котлы в новых регионах
Вчера, 16:36
"Нам всем, федеральным органам власти и муниципальным, и региональным, нужно стремиться к тому, чтобы решить задачу, которая сформулирована так: к 2030 году все наши новые исторические регионы должны выйти на общероссийский уровень. Я к чему это говорю. Потому что мы продлим, допустим, использование этих котлов, но зачем усугублять проблемы для людей? Но это не должно нас дестимулировать к решению основной задачи - к 2030 году все (новые регионы РФ – ред.) должны выйти на общероссийский уровень. Поэтому, чтобы нас это не расслабляло, понимаете", - сказал Путин на встрече с представителями муниципального сообщества.
В ходе встречи глава администрации города Луганск Яна Пащенко обратилась к президенту с просьбой продлить разрешение на использование газовых котлов в домах в новых регионах. Путин поддержал предложение.
Путин: новые регионы должны выйти на общероссийский уровень к 2030 году
Вчера, 16:12
 
