Путин: никакие решения не должны ослаблять улучшение жизни в новых регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что никакие решения не должны расслаблять российские власти в работе по повышению уровня жизни в новых регионах.
- Путин подчеркнул, что к 2030 году новые исторические регионы должны выйти на общероссийский уровень.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Никакие решения не должны расслаблять российские власти в работе по повышению уровня жизни в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник проводит совещание с главами российских муниципальных образований.
"Нам всем, федеральным органам власти и муниципальным, и региональным, нужно стремиться к тому, чтобы решить задачу, которая сформулирована так: к 2030 году все наши новые исторические регионы должны выйти на общероссийский уровень. Я к чему это говорю. Потому что мы продлим, допустим, использование этих котлов, но зачем усугублять проблемы для людей? Но это не должно нас дестимулировать к решению основной задачи - к 2030 году все (новые регионы РФ – ред.) должны выйти на общероссийский уровень. Поэтому, чтобы нас это не расслабляло, понимаете", - сказал Путин на встрече с представителями муниципального сообщества.
В ходе встречи глава администрации города Луганск Яна Пащенко обратилась к президенту с просьбой продлить разрешение на использование газовых котлов в домах в новых регионах. Путин поддержал предложение.