Путин пообещал продлить разрешение на газовые котлы в новых регионах

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал продлить разрешение на использование газовых котлов в домах в новых регионах.

В ходе встречи с представителями муниципального сообщества к Путину обратилась глава города Луганска Луганской Народной Республики Яна Пащенко. Она рассказала, что ранее газовые котлы часто устанавливали в квартирах: делалось отверстие в стене и выводился дымоход на улицы. Сейчас закон запрещает использование таких котлов в домах свыше 3-х этажей.

Пащенко попросила продлить разрешение использования газовых котлов.

"Если вы считаете, что нужно продлить, то давайте продлим", - сказал глава государства в ходе встречи.

При этом Путин подчеркнул, что такое разрешение не должно "расслаблять", основной задачей по-прежнему остается выход исторических регионов на общероссийский уровень.