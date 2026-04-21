16:36 21.04.2026
Путин пообещал продлить разрешение на газовые котлы в новых регионах

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований - участниками III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин пообещал продлить разрешение на использование газовых котлов в домах в новых регионах.
  • Глава города Луганска Яна Пащенко обратилась к нему с просьбой продлить разрешение на использование газовых котлов, так как закон запрещает использование таких котлов в домах свыше трех этажей.
  • Президент подчеркнул, что основной задачей остается выход исторических регионов на общероссийский уровень, несмотря на возможное продление разрешения на использование газовых котлов.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал продлить разрешение на использование газовых котлов в домах в новых регионах.
В ходе встречи с представителями муниципального сообщества к Путину обратилась глава города Луганска Луганской Народной Республики Яна Пащенко. Она рассказала, что ранее газовые котлы часто устанавливали в квартирах: делалось отверстие в стене и выводился дымоход на улицы. Сейчас закон запрещает использование таких котлов в домах свыше 3-х этажей.
Пащенко попросила продлить разрешение использования газовых котлов.
"Если вы считаете, что нужно продлить, то давайте продлим", - сказал глава государства в ходе встречи.
При этом Путин подчеркнул, что такое разрешение не должно "расслаблять", основной задачей по-прежнему остается выход исторических регионов на общероссийский уровень.
"Люди должны жить в современных условиях. Но если вы чувствуете, что сразу в 2028 году нельзя от этого отказываться, то давайте продлим", - добавил глава государства.
РоссияЛуганскЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
