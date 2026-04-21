Путин рассказал о планах врагов России

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Враги России думают, как оформить тот факт, что победа будет за Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
Председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, обращаясь к президенту РФ, подчеркнул, что никто не сомневается в победе России в специальной военной операции, отметив, что и "враг уже тоже".
"Там просто думают, как это все оформить. Ну, посмотрим. Тем не менее, боевые действия всегда - это вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили", - сказал Путин в ходе встречи.