Путин рассказал о планах врагов России - РИА Новости, 21.04.2026
16:14 21.04.2026 (обновлено: 16:37 21.04.2026)
Путин рассказал о планах врагов России

Путин: враги думают над тем, как оформить факт победы России

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии "Служение". 21 апреля 2026
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии Служение. 21 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии "Служение". 21 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что враги России думают, как оформить тот факт, что победа будет за Россией.
  • Председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов подчеркнул, что никто не сомневается в победе России в специальной военной операции.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Враги России думают, как оформить тот факт, что победа будет за Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник проводит встречу с представителями муниципального сообщества РФ на площадке Всероссийской муниципальной премии "Служение". Ранее глава государства принял участие в церемонии награждения победителей и лауреатов.
Председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, обращаясь к президенту РФ, подчеркнул, что никто не сомневается в победе России в специальной военной операции, отметив, что и "враг уже тоже".
"Там просто думают, как это все оформить. Ну, посмотрим. Тем не менее, боевые действия всегда - это вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили", - сказал Путин в ходе встречи.
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии Служение - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
