Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин призвал не "задирать" тарифы в системе ЖКХ.
- Президент отметил, что рост тарифов ЖКХ иногда происходит необоснованно.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Важно, чтобы тарифы в системе ЖКХ не "задирались", что, к сожалению, часто случается, завил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник проводит совещание с главами российских муниципальных образований.
"Но при этом, безусловно, нужно и контролировать, чтобы не произошло то, о чем вы сказали, чтобы тарифы "не задирались". Так как это иногда у нас, к сожалению, бывает в системе жилищного хозяйства. И по очень многим направлениям, в системе обслуживания людей, там "бум" - тариф начинает расти", - сказал Путин в ходе совещания.
