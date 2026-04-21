Путин поблагодарил главу Беловского района Курской области за мужество

15:52 21.04.2026 (обновлено: 17:44 21.04.2026)
Путин поблагодарил главу Беловского района Курской области Волобуева за мужество

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии "Служение". На втором плане: глава Беловского района, председатель ассоциации "Совет муниципальных образований Курской области" Николай Волобуев
  • Владимир Путин поблагодарил главу Беловского района Курской области Николая Волобуева за личное мужество на площадке премии "Служение".
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за личное мужество главу приграничного Беловского района Курской области Николая Волобуева, пострадавшего от атаки украинского дрона.
Путин во вторник проводит совещание с главами российских муниципальных образований, встреча проходит на площадке всероссийской муниципальной премии "Служение". Ранее глава государства принял участие в церемонии награждения победителей и лауреатов.
«
"Николай Викторович, вам тоже спасибо за ваше мужество, вы - лауреат этого ордена, но это абсолютно заслуженно, это мужество - натуральное, личное мужество", - сказал Путин в ходе встречи.
Глава государства добавил, что помнит их встречу, в ходе которой обсуждалась зона безопасности на сопредельной территории, отметив, что она постепенно создается.
Премия "Служение" - главная муниципальная премия страны. Она присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества - командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.
РоссияБеловский районКурская областьВладимир ПутинНиколай Волобуев
 
 
