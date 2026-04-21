Путин спросил о самочувствии у пострадавшего главы Беловского района

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин спросил о самочувствии у пострадавшего от дрона главы Беловского района Курской области Николая Волобуева.
Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева в ходе встречи передала слово Волобуеву.
"Николай Анатольевич, как себя чувствуете?" - спросил Путин главу района.
Волобуев ответил, что благодаря вниманию и поддержке президента в течение 2,5 месяцев он восстановился и уже в середине августа 2025 года приступил к своим должностным обязанностям на территории Беловского района.
Глава Курской области Александр Хинштейн 22 мая 2025 года заявил, что Волобуев получил травму бедра и руки после атаки дрона ВСУ на его автомобиль. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин позвонил по телефону главе Беловского района и пожелал ему выздоровления.
В октябре 2025 года Хинштейн сообщал, что Путин подписал указ о награждении Волобуева орденом Мужества.