Путин рассказал о значении встреч с муниципальными работниками

15:39 21.04.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский | Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что встречи с муниципальными работниками имеют для него большое значение.
  • Он отметил важность представителей муниципальных сообществ как канала связи с гражданами.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что встречи с муниципальными работниками имеют для него большое значение.
"Мы с вами в разных форматах встречаемся регулярно, имея в виду представителей муниципального сообщества, а вот в таком более обширном кругу, не так часто, как хотелось бы, но тоже регулярно, раз в год у нас мероприятия подобные проходят уже третий год подряд. Надеюсь, что это имеет значение и для вас, для меня точно имеет большое значение, потому что вы с людьми общаетесь напрямую", - сказал Путин на встрече с представителями муниципального сообщества.
Президент также отметил важность такого канала связи с гражданами России, как представители муниципальных сообществ.
"Надеюсь, вы поделитесь своими оценками того, что и как государство делает, какие действия со стороны федерального правительства являются эффективными, востребованными, что нужно было бы донастроить в нашей общей совместной работе", - обратился Путин к участникам встречи.
