Путин рассказал о значении встреч с муниципальными работниками

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что встречи с муниципальными работниками имеют для него большое значение.

"Надеюсь, вы поделитесь своими оценками того, что и как государство делает, какие действия со стороны федерального правительства являются эффективными, востребованными, что нужно было бы донастроить в нашей общей совместной работе", - обратился Путин к участникам встречи.