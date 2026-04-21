Путин призвал создать в приграничье условия, чтобы люди могли оставаться

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в пострадавшем приграничье нужно создавать условия, чтобы люди оставались жить на своей земле.

Путин во вторник проводит встречу с представителями муниципального сообщества РФ на площадке Всероссийской муниципальной премии "Служение". Ранее глава государства принял участие в церемонии награждения победителей и лауреатов.

Курской области Глава Беловского района Николай Волобуев попросил президента от имени области и приграничных регионов РФ включить все приграничные субъекты в список регионов для получения субсидий из федерального бюджета для строительства объектов в рамках программы "Комплексное развитие территорий".

"Строительство жилья и инфраструктуры позволит нам остаться, людям, на такой земле, а городам и селам - продолжать жить и развиваться", - сказал Волобуев.

Глава российского государства в свою очередь сказал, что выделение выплат и субсидий на помощь жителям приграничных регионов является долгом для страны, а программа "Комплексное развитие территорий" уже работает в нескольких регионах России.