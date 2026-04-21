Путин призвал создать в приграничье условия, чтобы люди могли оставаться
15:37 21.04.2026 (обновлено: 16:17 21.04.2026)
Путин призвал создать в приграничье условия, чтобы люди могли оставаться

Путин: в приграничье нужно создать условия, чтобы люди могли жить на своей земле

© РИА Новости / Юрий КочетковПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии "Служение"
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии "Служение"
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии "Служение"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил о необходимости создавать условия, чтобы люди оставались жить в пострадавшем приграничье.
  • Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев попросил включить все приграничные субъекты в список для получения субсидий.
  • Президент сказал, что выделение выплат на помощь жителям приграничных регионов является долгом для страны.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в пострадавшем приграничье нужно создавать условия, чтобы люди оставались жить на своей земле.
Путин во вторник проводит встречу с представителями муниципального сообщества РФ на площадке Всероссийской муниципальной премии "Служение". Ранее глава государства принял участие в церемонии награждения победителей и лауреатов.
Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев попросил президента от имени области и приграничных регионов РФ включить все приграничные субъекты в список регионов для получения субсидий из федерального бюджета для строительства объектов в рамках программы "Комплексное развитие территорий".
"Строительство жилья и инфраструктуры позволит нам остаться, людям, на такой земле, а городам и селам - продолжать жить и развиваться", - сказал Волобуев.
Глава российского государства в свою очередь сказал, что выделение выплат и субсидий на помощь жителям приграничных регионов является долгом для страны, а программа "Комплексное развитие территорий" уже работает в нескольких регионах России.
"Нужно, повторяю, создавать условия для того, чтобы люди на своей земле оставались, никуда не уходили, имели возможность не только все воссоздать, что было утрачено, но и двигаться дальше, развиваться", - сказал Путин в ходе встречи.
