Путин призвал создать в приграничье условия, чтобы люди могли оставаться

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о необходимости создавать условия, чтобы люди оставались жить в пострадавшем приграничье.
- Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев попросил включить все приграничные субъекты в список для получения субсидий.
- Президент сказал, что выделение выплат на помощь жителям приграничных регионов является долгом для страны.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в пострадавшем приграничье нужно создавать условия, чтобы люди оставались жить на своей земле.
Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев попросил президента от имени области и приграничных регионов РФ включить все приграничные субъекты в список регионов для получения субсидий из федерального бюджета для строительства объектов в рамках программы "Комплексное развитие территорий".
"Строительство жилья и инфраструктуры позволит нам остаться, людям, на такой земле, а городам и селам - продолжать жить и развиваться", - сказал Волобуев.
Глава российского государства в свою очередь сказал, что выделение выплат и субсидий на помощь жителям приграничных регионов является долгом для страны, а программа "Комплексное развитие территорий" уже работает в нескольких регионах России.
"Нужно, повторяю, создавать условия для того, чтобы люди на своей земле оставались, никуда не уходили, имели возможность не только все воссоздать, что было утрачено, но и двигаться дальше, развиваться", - сказал Путин в ходе встречи.