Путин рассказал о создании зоны безопасности на границе с Украиной - РИА Новости, 21.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
15:34 21.04.2026 (обновлено: 16:55 21.04.2026)
Путин рассказал о создании зоны безопасности на границе с Украиной

© РИА Новости / Алексей Никольский
Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований — участниками III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина — сила России"
Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований — участниками III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина — сила России"
  • Зона безопасности на границе с Украиной создается постепенно, сообщил Путин.
  • ВС России будут действовать так, пока не устранят угрозу.
  • По словам президента, враги России сейчас думают о том, как оформить факт ее будущей победы.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Зона безопасности на границе с Украиной создается постепенно, сообщил Владимир Путин.
"Мы так и будем дальше действовать, пока не устраним угрозу для наших <...> регионов", — сказал он на совещании с главами муниципальных образований.
Президент выразил уверенность в достижении целей СВО. По его словам, сейчас враги России думают о том, как оформить ее будущую победу.
"Мы знаем, чем все это закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто <...> реализовывать те задачи, которые перед нами стоят", — подчеркнул он.
Ситуация в приграничных районах, в том числе в Курской области, остается непростой, отметил Путин. Помощь пострадавшим жителям он назвал долгом властей. Президент призвал создавать для людей такие условия, которые заставят их остаться на своей земле.
"Нужно, <...> чтобы люди <...> никуда не уходили, имели возможность не только все воссоздать, что было утрачено, но и двигаться дальше, развиваться", — добавил он.
Путин поблагодарил за личное мужество главу приграничного Беловского района Курской области Николая Волобуева. В мае 2025 года чиновник получил травмы при атаке украинского дрона на его автомобиль.
Встреча с главами муниципальных образований проходит на площадке Всероссийской муниципальной премии "Служение". До этого Путин принял участие в церемонии награждения победителей и лауреатов.
