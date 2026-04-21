Путин рассказал о создании зоны безопасности на границе с Украиной

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Зона безопасности на границе с Украиной создается постепенно, сообщил Владимир Путин.

"Мы так и будем дальше действовать, пока не устраним угрозу для наших <...> регионов", — сказал он на совещании с главами муниципальных образований.

Президент выразил уверенность в достижении целей СВО. По его словам, сейчас враги России думают о том, как оформить ее будущую победу.

"Мы знаем, чем все это закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто <...> реализовывать те задачи, которые перед нами стоят", — подчеркнул он.

Ситуация в приграничных районах, в том числе в Курской области , остается непростой, отметил Путин . Помощь пострадавшим жителям он назвал долгом властей. Президент призвал создавать для людей такие условия, которые заставят их остаться на своей земле.

"Нужно, <...> чтобы люди <...> никуда не уходили, имели возможность не только все воссоздать, что было утрачено, но и двигаться дальше, развиваться", — добавил он.

Путин поблагодарил за личное мужество главу приграничного Беловского района Курской области Николая Волобуева . В мае 2025 года чиновник получил травмы при атаке украинского дрона на его автомобиль.