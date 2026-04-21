Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал помощь пострадавшим жителям Курской области долгом властей
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 21.04.2026 (обновлено: 15:41 21.04.2026)

Путин назвал помощь пострадавшим жителям Курской области долгом властей

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин назвал помощь пострадавшим жителям Курской области долгом властей.
  • Он подчеркнул, что власти проводят мероприятия для помощи жителям и выразил надежду, что эти меры востребованы.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал помощь пострадавшим жителям Курской области долгом властей.
Путин во вторник проводит совещание с главами российских муниципальных образований, встреча проходит на площадке Всероссийской муниципальной премии "Служение". Ранее глава государства принял участие в церемонии награждения победителей и лауреатов.
"Вы отметили усилия, которые правительство предпринимает для оказания помощи жителям Курской области, выплаты соответствующие и так далее. Это наш долг, безусловно, помочь людям. Это очевидная вещь. И надеюсь, что все мероприятия, которые проводятся по этим направлениям, они являются востребованными, и люди это чувствуют", - сказал Путин в ходе встречи, обращаясь к главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву.
Курская областьВладимир ПутинРоссияБеловский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала