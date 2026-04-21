Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назвал помощь пострадавшим жителям Курской области долгом властей.
- Он подчеркнул, что власти проводят мероприятия для помощи жителям и выразил надежду, что эти меры востребованы.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал помощь пострадавшим жителям Курской области долгом властей.
Путин во вторник проводит совещание с главами российских муниципальных образований, встреча проходит на площадке Всероссийской муниципальной премии "Служение". Ранее глава государства принял участие в церемонии награждения победителей и лауреатов.
"Вы отметили усилия, которые правительство предпринимает для оказания помощи жителям Курской области, выплаты соответствующие и так далее. Это наш долг, безусловно, помочь людям. Это очевидная вещь. И надеюсь, что все мероприятия, которые проводятся по этим направлениям, они являются востребованными, и люди это чувствуют", - сказал Путин в ходе встречи, обращаясь к главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву.