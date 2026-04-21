Путин проводит совещание с главами муниципальных образований

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с главами российских муниципальных образований, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит на площадке всероссийской муниципальной премии "Служение". Ранее глава государства принял участие в церемонии награждения победителей и лауреатов.
Премия "Служение" - главная муниципальная премия страны. Она присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества - командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.