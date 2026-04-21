15:14 21.04.2026
Путин: жители новых регионов впервые примут участие в выборах в Госдуму

  • Владимир Путин напомнил, что осенью состоятся выборы депутатов Государственной думы.
  • Жители четырех новых регионов РФ впервые примут участие в них.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Жители новых регионов РФ осенью впервые примут участие в выборах депутатов Госдумы, напомнил президент России Владимир Путин.
"Хочу напомнить, что осенью состоятся выборы депутатов Государственной думы. Впервые в них примут участие жители наших четырех исторических, воссоединенных с Россией регионов", сказал Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии "Служение".
Глава государства добавил, что, несмотря на то, что выборы будут проходить в непростое время, все попытки противников по дестабилизации ситуации будут пресечены.
Премия "Служение" — главная муниципальная премия страны. Она присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.
