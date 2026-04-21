Путин наградил директора калужской школы премией "Служение"

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии "Служение" наградил директора Серпейской СОШ в Калужской области Евгения Филонова, победившего в номинации "Мужество и героизм на благо служения Родине", передает корреспондент РИА Новости.
Филонов был награжден за проект "Директор" вернулся в школу". В школе создается музей специальной военной операции, посвященный подвигу российских солдат. Филонов лично ведет уроки ОБЗР, обучая детей тактической медицине и основам выживания — в школе оборудован тир. Дети плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. Для развития мирных навыков закуплен станок с ЧПУ — школьники осваивают 3D-моделирование.
Директор Серпейской СОШ сам принял участие в спецоперации. В 2023 году его сын Вячеслав Филонов ушел на спецоперацию добровольцем, Евгений Филонов, несмотря на 57-летний возраст, также отправился на передовую рядовым стрелком 106-й Тульской дивизии ВДВ. Бойцы прозвали его "Директор".
В мае 2024 года сын Филонова геройски погиб под Клещеевкой. Евгений Филонов перенес сложную операцию на сердце и в июне 2025 года был комиссован. Вернувшись с фронта, он вновь возглавил родную школу в августе 2025 года.
Ожидается, что после церемонии президент РФ проведет совещание с главами российских муниципальных образований.
Премия "Служение" — главная муниципальная премия страны. Она присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.