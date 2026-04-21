Путин наградил директора калужской школы премией "Служение"
15:08 21.04.2026 (обновлено: 15:30 21.04.2026)
Путин наградил директора калужской школы премией "Служение"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин вручает приз в номинации "Мужество и героизм - на благо служения Родине" директору Серпейской средней школы, депутату Думы Мещовского муниципального округа Калужской области Евгению Филонову на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии "Служение". 21 апреля 2026
© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин вручает приз в номинации "Мужество и героизм - на благо служения Родине" директору Серпейской средней школы, депутату Думы Мещовского муниципального округа Калужской области Евгению Филонову на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии "Служение". 21 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин наградил директора Серпейской СОШ в Калужской области Евгения Филонова премией "Служение".
  • Филонову вручили награду в номинации "Мужество и героизм на благо служения Родине" за проект "Директор вернулся в школу".
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии "Служение" наградил директора Серпейской СОШ в Калужской области Евгения Филонова, победившего в номинации "Мужество и героизм на благо служения Родине", передает корреспондент РИА Новости.
Филонов был награжден за проект "Директор" вернулся в школу". В школе создается музей специальной военной операции, посвященный подвигу российских солдат. Филонов лично ведет уроки ОБЗР, обучая детей тактической медицине и основам выживания — в школе оборудован тир. Дети плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. Для развития мирных навыков закуплен станок с ЧПУ — школьники осваивают 3D-моделирование.
Директор Серпейской СОШ сам принял участие в спецоперации. В 2023 году его сын Вячеслав Филонов ушел на спецоперацию добровольцем, Евгений Филонов, несмотря на 57-летний возраст, также отправился на передовую рядовым стрелком 106-й Тульской дивизии ВДВ. Бойцы прозвали его "Директор".
В мае 2024 года сын Филонова геройски погиб под Клещеевкой. Евгений Филонов перенес сложную операцию на сердце и в июне 2025 года был комиссован. Вернувшись с фронта, он вновь возглавил родную школу в августе 2025 года.
Ожидается, что после церемонии президент РФ проведет совещание с главами российских муниципальных образований.
Премия "Служение" — главная муниципальная премия страны. Она присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.
