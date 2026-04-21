Путин назвал форум "Малая родина — сила России" значимым событием

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Всероссийский муниципальный форум "Малая родина - сила России" значимым событием для страны.
Третий Всероссийский муниципальный форум "Малая родина - сила России" стартовал в понедельник в Москве. Во вторник в рамках форума проходит церемония награждения победителей всероссийской муниципальной премии "Служение".
"Муниципальный форум "Малая родина – сила России" – одно из значимых событий для нашей страны", - сказал глава государства в ходе церемонии.
Путин отметил, что форум собрал глав округов, районов, представителей общественных организаций, сельских и городских поселений, сотрудников муниципальных организаций, представителей советов муниципальных образований.
Ожидается, что в ходе церемонии Путин вручит награду победителю в номинации "Мужество и героизм на благо служения Родине".
Всего в рамках церемонии награждаются 40 победителей и лауреатов всероссийской муниципальной премии "Служение".
Премия "Служение" - главная муниципальная премия страны. Она присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества - командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.