Путин назвал форум "Малая родина — сила России" значимым событием - РИА Новости, 21.04.2026
15:06 21.04.2026 (обновлено: 15:52 21.04.2026)
Путин назвал форум "Малая родина — сила России" значимым событием

Путин назвал муниципальный форум "Малая родина — сила России" значимым событием

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и финалисты III Всероссийской муниципальной премии "Служение". 21 апреля 2026
Президент РФ Владимир Путин и финалисты III Всероссийской муниципальной премии Служение. 21 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Президент РФ Владимир Путин и финалисты III Всероссийской муниципальной премии "Служение". 21 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин назвал Всероссийский муниципальный форум "Малая родина — сила России" значимым событием для страны.
  • В рамках мероприятия проходит церемония награждения победителей всероссийской муниципальной премии "Служение".
  • Ожидается, что Путин вручит награду победителю в номинации "Мужество и героизм на благо служения Родине".
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Всероссийский муниципальный форум "Малая родина - сила России" значимым событием для страны.
Третий Всероссийский муниципальный форум "Малая родина - сила России" стартовал в понедельник в Москве. Во вторник в рамках форума проходит церемония награждения победителей всероссийской муниципальной премии "Служение".
"Муниципальный форум "Малая родина – сила России" – одно из значимых событий для нашей страны", - сказал глава государства в ходе церемонии.
Путин отметил, что форум собрал глав округов, районов, представителей общественных организаций, сельских и городских поселений, сотрудников муниципальных организаций, представителей советов муниципальных образований.
Ожидается, что в ходе церемонии Путин вручит награду победителю в номинации "Мужество и героизм на благо служения Родине".
Всего в рамках церемонии награждаются 40 победителей и лауреатов всероссийской муниципальной премии "Служение".
Премия "Служение" - главная муниципальная премия страны. Она присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества - командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.
