Путин назвал форум "Малая родина — сила России" значимым событием

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин назвал Всероссийский муниципальный форум "Малая родина — сила России" значимым событием для страны.

В рамках мероприятия проходит церемония награждения победителей всероссийской муниципальной премии "Служение".

Ожидается, что Путин вручит награду победителю в номинации "Мужество и героизм на благо служения Родине".

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Всероссийский муниципальный форум "Малая родина - сила России" значимым событием для страны.

Третий Всероссийский муниципальный форум "Малая родина - сила России" стартовал в понедельник в Москве . Во вторник в рамках форума проходит церемония награждения победителей всероссийской муниципальной премии "Служение".

"Муниципальный форум "Малая родина – сила России" – одно из значимых событий для нашей страны", - сказал глава государства в ходе церемонии.

Путин отметил, что форум собрал глав округов, районов, представителей общественных организаций, сельских и городских поселений, сотрудников муниципальных организаций, представителей советов муниципальных образований.

Ожидается, что в ходе церемонии Путин вручит награду победителю в номинации "Мужество и героизм на благо служения Родине".

Всего в рамках церемонии награждаются 40 победителей и лауреатов всероссийской муниципальной премии "Служение".