Рейтинг@Mail.ru
Путин: попытки дестабилизировать общество во время выборов будут пресечены
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
14:58 21.04.2026 (обновлено: 15:07 21.04.2026)
Путин: попытки дестабилизировать общество во время выборов будут пресечены

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что все попытки дестабилизировать и расколоть российское общество во время выборов будут пресечены.
  • Путин подчеркнул, что выборы пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации общества.
  • Президент выразил уверенность, что избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что все попытки оппонентов дестабилизировать и расколоть российское общество во время выборов будут пресечены.
Путин во вторник приехал на церемонию награждения победителей всероссийской муниципальной премии "Служение" на площадке "Live Арена". Президент напомнил, что осенью состоятся выборы депутатов Государственной думы. Впервые в них примут участие жители четырех исторических, воссоединенных с Россией регионов.
"Мы понимаем, что выборы пройдут в непростых условиях. А наши оппоненты, так их назовем, точнее сказать, противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества. Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела", - сказал Путин в ходе церемонии.
Президент Владимир Путин на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии Служение - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Выборы в Государственную думу, Россия, Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала