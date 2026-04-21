Путин: попытки дестабилизировать общество во время выборов будут пресечены

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что все попытки оппонентов дестабилизировать и расколоть российское общество во время выборов будут пресечены.
Путин во вторник приехал на церемонию награждения победителей всероссийской муниципальной премии "Служение" на площадке "Live Арена". Президент напомнил, что осенью состоятся выборы депутатов Государственной думы. Впервые в них примут участие жители четырех исторических, воссоединенных с Россией регионов.
"Мы понимаем, что выборы пройдут в непростых условиях. А наши оппоненты, так их назовем, точнее сказать, противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества. Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела", - сказал Путин в ходе церемонии.