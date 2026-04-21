14:56 21.04.2026 (обновлено: 15:37 21.04.2026)
Выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, заявил Путин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии "Служение"
Президент Владимир Путин на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии "Служение"
  • Путин заявил, что выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях.
  • Внешние противники попытаются дестабилизировать ситуацию в стране перед голосованием, но у них ничего не выйдет.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, заявил президент Владимир Путин.
"Наши оппоненты, так их назовем, а точнее сказать противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества", — заявил он на церемонии вручения премии "Служение".
Путин подчеркнул, что у них ничего не выйдет. Он уверен, что россияне на выборах отдадут предпочтение конструктивным идеям, патриотам и людям дела. В голосовании впервые примут участие жители новых регионов.
Президент также отметил, что ветераны СВО способны улучшить работу муниципальной власти, их опыт важен для реализации общественных проектов. Многие бойцы уже работают на разных должностях и помогают военным и их семьям.
Премию "Служение" вручают командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни россиян.
Победителем в номинации "Мужество и героизм — на благо служения Родине" стал директор школы в селе Серпейск Калужской области, участник СВО Евгений Филонов.
