Только благодаря сплоченности Россия достигнет целей СВО, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия сможет достичь целей спецоперации только благодаря сплоченности, главное - быть вместе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня мы понимаем, что главное - быть вместе, что только благодаря нашей сплоченности мы достигнем целей специальной военной операции", - сказал глава государства на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии "Служение".