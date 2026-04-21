Путин: ветераны СВО могут повысить эффективность муниципальной власти

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ветераны специальной военной операции способны повысить эффективность власти муниципального уровня, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня на передовую муниципального служения с боевой передовой приходят ветераны специальной военной операции. Их готовность принимать ответственные решения способна повысить эффективность власти муниципального уровня", - сказал Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии "Служение".
Премия "Служение" - главная муниципальная премия страны. Она присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества - командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.