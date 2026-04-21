Путин отметил важность опыта ветеранов спецоперации

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Опыт ветеранов СВО важен для реализации полезных обществу проектов, заявил президент России Владимир Путин.
"Опыт ветеранов СВО очень важен для реализации полезных, значимых для общества дел и проектов", - сказал глава государства на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии "Служение".
Премия "Служение" - главная муниципальная премия страны. Она присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.