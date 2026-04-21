Путин назвал мужественным труд работников муниципалитета в новых регионах

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал примером для всей России мужество представителей муниципалитетов, которые трудятся в новых регионах и приграничье.
"Особые слова муниципальным командам, работающим на наших исторических территориях в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, в приграничных и других регионах, подвергающихся террористическим атакам. Мужество людей, кто несмотря на опасность для здоровья, для жизни, самоотверженно трудится на этих территориях - пример для всей страны", - сказал российский лидер на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии "Служение".
Премия "Служение" - главная муниципальная премия страны. Она присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества - командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.