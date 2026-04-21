Путин во вторник встретится с главами муниципальных образований
12:34 21.04.2026 (обновлено: 12:35 21.04.2026)
Путин во вторник встретится с главами муниципальных образований

Песков: Путин проведет встречу с главами муниципальных образований

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин во вторник встретится с главами муниципальных образований.
  • Встреча приурочена ко Дню местного самоуправления и пройдет в формате свободной беседы без обозначенной повестки дня.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главами муниципальных образований, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня День местного самоуправления, и по этому случаю в графике президента сегодня встреча с главами муниципальных образований", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что состоится свободная беседа, без обозначенной повестки дня.
"Она (встреча - ред.) весьма содержательная и очень востребованная для президента, потому что речь идет о встрече с людьми, которые непосредственно на земле занимаются в ежедневном, круглосуточном режиме проблемами наших граждан в самых различных населенных пунктах", - добавил Песков.
