Путин пообещал проработать систему водоснабжения в малых городах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава городского поселения Семилуки в Воронежской области Дмитрий Проскуряков обратился к президенту с инициативами по улучшению процесса водоснабжения в малых городах.
- Владимир Путин пообещал дать поручение проработать вопрос.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручение проработать вопрос обслуживания систем водоснабжения в малых городах.
Путин во вторник проводит совещание с главами российских муниципальных образований, встреча проходит на площадке всероссийской муниципальной премии "Служение". Ранее глава государства принял участие в церемонии награждения победителей и лауреатов.
Глава городского поселения Семилуки в Воронежской области Дмитрий Проскуряков обратился к президенту с рядом инициатив, которые могли бы помочь наладить процесс водоснабжения в малых городах, отметив, что в малочисленных населенных пунктах есть сложности с определением ресурсоснабжающей организации.
"Обязательно дам поручение проработать вопрос", - сказал Путин в ходе встречи.
Премия "Служение" - главная муниципальная премия страны. Она присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества - командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.
