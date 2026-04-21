16:25 21.04.2026 (обновлено: 16:32 21.04.2026)
Путин пообещал проработать систему водоснабжения в малых городах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии "Служение"
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии "Служение"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава городского поселения Семилуки в Воронежской области Дмитрий Проскуряков обратился к президенту с инициативами по улучшению процесса водоснабжения в малых городах.
  • Владимир Путин пообещал дать поручение проработать вопрос.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручение проработать вопрос обслуживания систем водоснабжения в малых городах.
Путин во вторник проводит совещание с главами российских муниципальных образований, встреча проходит на площадке всероссийской муниципальной премии "Служение". Ранее глава государства принял участие в церемонии награждения победителей и лауреатов.
Глава городского поселения Семилуки в Воронежской области Дмитрий Проскуряков обратился к президенту с рядом инициатив, которые могли бы помочь наладить процесс водоснабжения в малых городах, отметив, что в малочисленных населенных пунктах есть сложности с определением ресурсоснабжающей организации.
"Обязательно дам поручение проработать вопрос", - сказал Путин в ходе встречи.
Премия "Служение" - главная муниципальная премия страны. Она присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества - командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.
