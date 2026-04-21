Умер аргентинский режиссер Луис Пуэнсо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аргентинский режиссер Луис Пуэнсо скончался в возрасте 80 лет.
- Он получил премию "Оскар" за фильм "Официальная версия" в 1986 году.
- С 2019 по 2022 годы режиссер был председателем Национального института кинематографического искусства Аргентины (INCAA).
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Агентский режиссер Луис Пуэнсо, получивший премию "Оскар" за фильм "Официальная версия" в 1986 году, скончался в возрасте 80 лет, сообщает ассоциация "Общество аргентинских авторов" (Argentores).
"С глубокой скорбью мы прощаемся с выдающимся сценаристом, режиссером, продюсером и членом нашей организации Луисом Пуэнсо, который скончался сегодня (во вторник - ред.) в городе Буэнос-Айрес в возрасте 80 лет", - говорится в сообщении в соцсети Facebook* организации.
"Общество аргентинских авторов" напоминает, что Пуэнсо снял множество короткометражных и полнометражных фильмов. В частности, он получил международное признание благодаря своему фильму "Официальная версия", рассказывающем о событиях репрессий в Аргентине с 1970-х по 1980-е годы. Кроме того, фильм Пуэнсо также получил награды Каннского фестиваля, премию "Золотой глобус" и аргентинскую премию "Серебряный кондор" в 1985 году.
По данным организации, режиссер также был председателем Национального института кинематографического искусства Аргентины (INCAA) с 2019 по 2022 годы.
