Рейтинг@Mail.ru
Умер аргентинский режиссер Луис Пуэнсо - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 21.04.2026
Умер аргентинский режиссер Луис Пуэнсо

Аргентинский оскароносный режиссер Луис Пуэнсо умер в возрасте 80 лет

© AP Photo / Lennox Mcleando Агентский режиссер Луис Пуэнсо
 Агентский режиссер Луис Пуэнсо - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© AP Photo / Lennox Mcleando
Агентский режиссер Луис Пуэнсо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аргентинский режиссер Луис Пуэнсо скончался в возрасте 80 лет.
  • Он получил премию "Оскар" за фильм "Официальная версия" в 1986 году.
  • С 2019 по 2022 годы режиссер был председателем Национального института кинематографического искусства Аргентины (INCAA).
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Агентский режиссер Луис Пуэнсо, получивший премию "Оскар" за фильм "Официальная версия" в 1986 году, скончался в возрасте 80 лет, сообщает ассоциация "Общество аргентинских авторов" (Argentores).
"С глубокой скорбью мы прощаемся с выдающимся сценаристом, режиссером, продюсером и членом нашей организации Луисом Пуэнсо, который скончался сегодня (во вторник - ред.) в городе Буэнос-Айрес в возрасте 80 лет", - говорится в сообщении в соцсети Facebook* организации.
"Общество аргентинских авторов" напоминает, что Пуэнсо снял множество короткометражных и полнометражных фильмов. В частности, он получил международное признание благодаря своему фильму "Официальная версия", рассказывающем о событиях репрессий в Аргентине с 1970-х по 1980-е годы. Кроме того, фильм Пуэнсо также получил награды Каннского фестиваля, премию "Золотой глобус" и аргентинскую премию "Серебряный кондор" в 1985 году.
По данным организации, режиссер также был председателем Национального института кинематографического искусства Аргентины (INCAA) с 2019 по 2022 годы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
Буэнос-Айрес (город)Аргентина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала