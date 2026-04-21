"Промомед": средняя продолжительность жизни около 100 лет уже не за горами - РИА Новости, 21.04.2026
22:31 21.04.2026
"Промомед": средняя продолжительность жизни около 100 лет уже не за горами

"Промомед": средняя продолжительность жизни в районе 100 лет уже не за горами

Промомед
Промомед - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Промомед. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Председатель совета директоров "Промомеда" Петр Белый считает, что рост средней продолжительности жизни в мире до 100 лет уже не за горами и из-за этого фармацевтической отрасли придется решить вопрос сохранности центральной нервной системы человека.
В рамках Дня инвестора Белый рассказал свое видение перспектив отрасли.
"Средняя наша популяционная выживаемость около 100 лет - это уже вопрос протянутой руки... И естественный следующий вопрос: "а дольше будет?", - сказал он, отвечая на вопрос генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева о том, готовы ли мы к росту средней продолжительности жизни в мире до 100 лет.
При этом Белый отметил, что этот возраст, до которого раньше доживали только отдельно взятые долгожители, связан с большим числом вызовов. Он уточнил, что отрасль в связи с этим будет заниматься сохранностью центральной нервной системы человека.
"Что нам делать с тем, чтобы нервная система не изнашивалась... здесь, конечно, открывается гигантская перспектива для того, что вообще мировая фармацевтическая индустрия будет делать, и для того, что будет делать "Промомед", - отметил он.
Помимо этого, отдельными направлениям фармацевтики, которыми будет заниматься компания и отрасль, Белый назвал сохранение эмоционального, физического и сексуального здоровья человека.
"Вот это примерно то видение, как мы видим медицину дальше, и что, безусловно, будет делать "Промомед", - заключил глава компании.
"Промомед" специализируется на препаратах, применяемых для борьбы с инфекциями (противовирусные и антибиотики), а также в сфере эндокринологии, неврологии, онкологии, общей терапии. В продуктовом портфеле компании более 360 лекарственных препаратов. Основная производственная площадка компании - завод "Биохимик" в Саранске.
