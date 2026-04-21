21:49 21.04.2026
Крупный производитель презервативов поднимает цены из-за конфликта в Иране

Презервативы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Малайзийская компания Karex Bhd., один из крупнейших в мире производителей презервативов, готовится повысить цены на свою продукцию в пределах 30% из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
  • Производственные расходы выросли примерно на 25–30% с начала конфликта из-за нехватки химической продукции, получаемой из нефти, и роста цен на сырье.
  • Гендиректор не ожидает, что повышение цен негативно скажется на спросе.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Один из крупнейших в мире производителей презервативов, малайзийская компания Karex Bhd., изготавливающая продукцию в том числе для Durex, готовится к повышению цен в пределах 30%, так как эскалация на Ближнем Востоке влияет на цепочки поставок и приводит к росту затрат, рассказал агентству Блумберг глава компании Го Миа Киат (Goh Miah Kiat).
"Компания Karex Bhd., производящая каждый пятый в мире презерватив, готовится повысить цены на свою продукцию в пределах 30%, поскольку продолжающийся конфликт дестабилизирует цепочки поставок и приводит к росту расходов", - пишет агентство со ссылкой на генерального директора.
Karex производит презервативы для таких брендов как Durex, а также под собственными торговыми марками, включая One Condoms и Carex, говорится в материале.
Повышение цен на презервативы ожидается в течение следующих нескольких месяцев, заявил глава компании в интервью агентству. По его словам, производственные расходы компании выросли примерно на 25-30% с начала конфликта из-за нехватки химической продукции, получаемой из нефти, и роста цен на сырье, что отразилось на всей цепочке поставок.
Го Миа Киат указал, что у компании достаточно сырья для поддержания производства в течение следующих двух-трех месяцев. Однако перспективы неопределенны из-за отсутствия ясности вокруг поставок ключевых ингредиентов, если конфликт продолжится. Также он не исключил дальнейшего повышения цен, говорится в материале.
Гендиректор Karex уточнил, что компания использует ряд продуктов, связанных с нефтехимией, включая аммиак, применяемый для консервации латекса, этанол для упаковки и печати и силиконовое масло для смазки каждого презерватива. С начала конфликта стоимость силиконового масла подскочила примерно на 30%, цены на нитрильный латекс удвоились, а цены на натуральный каучук выросли на треть с января, говорится в статье.
Найти замену сырью непросто из-за строгих требований к медицинским изделиям, заявил Го Миа Киат. Вместе с тем глава компании не ожидает, что повышение цен негативно скажется на спросе.
Компания Karex Bhd была основана в Малайзии в 1988 году. Производит презервативы, а также смазки, чехлы для УЗИ-датчиков, катетеры Фолея и латексные перчатки. Мощности компании позволяют ей производить более пяти миллиардов презервативов ежегодно. Экспортирует продукцию более чем в 130 стран мира.
