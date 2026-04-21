В Приморье родителям ребенка-инвалида отказали во въезде в больницу

ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту размещенной в соцсетях информации о том, что родителям тяжелобольного ребенка отказали во въезде на территорию больницы во Владивостоке, сообщает краевое надзорное ведомство.

В соцсетях появилась информация о том, что родителям не разрешили подъехать на машине к паллиативному отделению краевой клинической детской больницы №2, чтобы забрать своего ребенка-инвалида. Отцу пришлось нести его на руках до автомобиля, стоящего за шлагбаумом.

"В ходе проверки будет дана оценка надлежащему оказанию медицинской помощи, соблюдению прав пациентов и их законных представителей, а также действиям должностных лиц, ответственных за пропускной режим", - говорится в сообщении.

Также прокуратура проверит вопросы беспрепятственного доступа маломобильных к объектам инфраструктуры и обеспечение доступной среды в медучреждении.

Как сообщает краевой минздрав, по факту произошедшего проведен подробный разбор ситуации.

"Несмотря на то, что в медицинских учреждениях действуют ограничения, связанные с антитеррористическими мероприятиями, существует ряд жизненных обстоятельств, требующих содействия медицинских работников. Руководство медучреждения принесло родителям извинения. Сотрудникам больницы проведён инструктаж по недопущению подобных ситуаций", - сообщает министерство.