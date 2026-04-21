09:38 21.04.2026
В Приморье родителям ребенка-инвалида отказали во въезде в больницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура начала проверит данные о том, что родителям тяжелобольного ребенка отказали во въезде на территорию больницы во Владивостоке.
  • В ходе проверки дадут оценку оказанию медицинской помощи, соблюдению прав пациентов и их законных представителей, а также действиям должностных лиц, ответственных за пропускной режим.
ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту размещенной в соцсетях информации о том, что родителям тяжелобольного ребенка отказали во въезде на территорию больницы во Владивостоке, сообщает краевое надзорное ведомство.
В соцсетях появилась информация о том, что родителям не разрешили подъехать на машине к паллиативному отделению краевой клинической детской больницы №2, чтобы забрать своего ребенка-инвалида. Отцу пришлось нести его на руках до автомобиля, стоящего за шлагбаумом.
Экс-полицейский Дмитрий Рыжов - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
МВД Марий Эл проводит проверку из-за видео бывшего сотрудника полиции
16 апреля, 17:56
"В ходе проверки будет дана оценка надлежащему оказанию медицинской помощи, соблюдению прав пациентов и их законных представителей, а также действиям должностных лиц, ответственных за пропускной режим", - говорится в сообщении.
Также прокуратура проверит вопросы беспрепятственного доступа маломобильных к объектам инфраструктуры и обеспечение доступной среды в медучреждении.
Как сообщает краевой минздрав, по факту произошедшего проведен подробный разбор ситуации.
"Несмотря на то, что в медицинских учреждениях действуют ограничения, связанные с антитеррористическими мероприятиями, существует ряд жизненных обстоятельств, требующих содействия медицинских работников. Руководство медучреждения принесло родителям извинения. Сотрудникам больницы проведён инструктаж по недопущению подобных ситуаций", - сообщает министерство.
В минздраве призвали обращаться к руководству медорганизаций для разрешения подобных вопросов.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
В Дагестане задержанный попытался бежать из больницы и выпрыгнул из окна
15 апреля, 15:42
 
