Глава Беловского района поблагодарил Путина за поддержку приграничья - РИА Новости, 21.04.2026
16:32 21.04.2026
Глава Беловского района поблагодарил Путина за поддержку приграничья

Глава Беловского района поблагодарил Путина за поддержку курского приграничья

© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев поблагодарил Владимира Путина за поддержку курского приграничья.
  • Он отметил, что помощь оказывается в принятии законов и выделении денежных средств.
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за оказываемые курскому приграничью беспрецедентные меры поддержки.
Путин во вторник проводит встречу с представителями муниципального сообщества РФ на площадке всероссийской муниципальной премии "Служение".
"Хотел бы, уважаемый Владимир Владимирович, от имени глав приграничья, жителей приграничья выразить вам огромную благодарность, правительству Российской Федерации за беспрецедентные меры поддержки, которые вы сегодня оказываете курскому приграничью. И эта помощь продолжается и в настоящее время в принятии законов, в выделении денежных средств", - сказал Волобуев на встрече президента России с представителями муниципального сообщества.
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии Служение - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Путин призвал создать в приграничье условия, чтобы люди могли оставаться
Вчера, 15:37
 
РоссияБеловский районКурская областьНиколай ВолобуевВладимир Путин
 
 
