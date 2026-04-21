Глава Бразилии в шутку призвал вручить Трампу Нобелевскую премию мира

- Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в шутку призвал вручить президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию мира.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в шутку призвал вручить президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию мира поскорее для того, чтобы закончить все войны.
Как сообщает издание Correio Braziliense, президент сделал такое заявление, выступая перед журналистами во время визита в Лиссабон в Португалии во вторник.
"Каждый день мы видим заявления президента Трампа. Я не знаю, шутка это или нет, о том, что он уже закончил восемь войн и до сих пор не получил Нобелевскую премию мира. Важно как можно скорее присудить Нобелевскую премию мира президенту Трампу, чтобы не было больше войн", - приводит его слова издание.
Трамп неоднократно заявлял о том, что заслуживает Нобелевскую премию мира, однако в 2025 году эта награда была присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо. Позднее на встрече с Трампом она передала ему медаль Нобелевской премии мира, сказав, что именно он достоин этой награды.
В марте Трамп заявил, что его больше не интересует тема получения Нобелевской премии мира.