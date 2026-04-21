Рейтинг@Mail.ru
Глава Бразилии в шутку призвал вручить Трампу Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 21.04.2026
Глава Бразилии в шутку призвал вручить Трампу Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в шутку призвал вручить президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию мира поскорее для того, чтобы закончить все войны.
Как сообщает издание Correio Braziliense, президент сделал такое заявление, выступая перед журналистами во время визита в Лиссабон в Португалии во вторник.
"Каждый день мы видим заявления президента Трампа. Я не знаю, шутка это или нет, о том, что он уже закончил восемь войн и до сих пор не получил Нобелевскую премию мира. Важно как можно скорее присудить Нобелевскую премию мира президенту Трампу, чтобы не было больше войн", - приводит его слова издание.
Трамп неоднократно заявлял о том, что заслуживает Нобелевскую премию мира, однако в 2025 году эта награда была присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо. Позднее на встрече с Трампом она передала ему медаль Нобелевской премии мира, сказав, что именно он достоин этой награды.
В марте Трамп заявил, что его больше не интересует тема получения Нобелевской премии мира.
В миреБразилияСШАЛиссабон (город)Дональд ТрампЛуис Инасиу Лула да СилваМария Корина Мачадо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала