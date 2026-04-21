Представительство Алтая отправило бойцам СВО лекарства и теплые вещи
18:34 21.04.2026
Представительство Алтая отправило бойцам СВО лекарства и теплые вещи

Турчак: Республика Алтай отправила бойцам СВО лекарства и теплые вещи

Гуманитарная помощь для участников СВО от представительства Республики Алтай в Москве
  • Представительство Республики Алтай в Москве отправило участникам СВО гуманитарную помощь.
  • В составе груза — медикаменты, средства тактической медицины, комплекты для поддержания функций дыхательной системы, сезонные средства защиты, теплые вещи и оборудование.
  • Бойцы уже получили гуманитарную помощь.
БАРНАУЛ, 21 апр – РИА Новости. Представительство Республики Алтай в Москве отправило участникам СВО лекарства и тёплые вещи, сообщил глава региона Андрей Турчак.
"Постоянное представительство Республики Алтай в Москве отправило в зону специальной военной операции очередную партию гуманитарной помощи. В составе груза - всё, что в первую очередь необходимо нашим воинам: медикаменты и средства тактической медицины, комплекты для поддержания функций дыхательной системы, сезонные средства защиты, теплые вещи и оборудование", - говорится в сообщении Турчака в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что бойцы уже получили гуманитарную помощь.
"Благодарю наше постпредство в Москве, вице-премьера Владимира Полетаева и всех, кто принимает участие в сборе и доставке груза", - подчеркнул Турчак.
Надежные людиМоскваРеспублика АлтайАндрей ТурчакВладимир ПолетаевГуманитарная помощь
 
 
